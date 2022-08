De top e saia de ginástica, ex-BBB Natália Deodato exibe corpaço ao dançar

Ex-BBB Natália Deodato mostrou curvas torneadas em vídeo rebolando de roupa de treino

Redação Publicado em 02/08/2022, às 09h22

A ex-BBB Natália Deodato (22) começou o dia nesta terça-feira, 02, dando um show boa forma e muita energia em sua rede social. Isso porque, ela publicou um vídeo dançando de roupa fitness.

Usando o conjuntinho de ginástica, composto por top e sainha, Natália Deodato esbanjou suas curvas deslumbrantes com muita beleza enquanto rebolava no registro iluminado pelos raios do sol.

"Terçou com animação, boraaaa na malemolência porque agosto promete", escreveu a designer de unhas na legenda da publicação.

Ao mostrar toda sua animação e beleza para os internautas, ela logo recebeu uma chuva de elogios deles. "Gata demais", disseram. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Deodato 🐆 (@natalia.deodato)

Natália Deodato exibe corpaço absurdo em viagem

Nas últimas semanas, Natália Deodato viajou para São Luís, no Maranhão, para o evento da influenciadora Thaynara OG (30). Por lá, ela visitou os Lençóis Maranhenses e roubou a cena na paisagem paradisíaca ao aparecer com um biquíni azul. Fazendo várias poses, a ex-BBB foi clicada no local e chamou muita atenção com curvas absurdas.

