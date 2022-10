De top e legging, Alessandra Negrini surge treinando e recebe elogios: ''Crush de milhões''

Atriz Alessandra Negrini posta vídeo de treino e rouba a cena pela beleza e corpaço aos 52 anos

A atriz Alessandra Negrini (52) chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um registro de seu treino do dia na noite de segunda-feira, 17!

Em seu feed no Instagram, a artista, que está no ar como Guida na novela das nove Travessia, de Gloria Perez, publicou um vídeo em que aparece em bicicleta ergométrica.

Usando top branco e legging cinza estampada, a musa encantou os fãs, que babaram pela beleza e o corpão escultural da famosa de 52 anos.

"Treininho pra ser feliz", escreveu Alessandra Negrini na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os seguidores não pouparam elogios a Alessandra. "A crush de milhões", "Gostosa, com todo respeito", "Perfeita", "Ah a sorte que eu não tenho… que mulher simplesmente esbelta", "Que mulher", "Maravilhosa", "Manooooo, você é muito linda", "Sempre linda e cheia de charme", disseram os admiradores.

Confira o vídeo de Alessandra Negrini treinando:

Elenco de 'Travessia' se reúne em festa de confraternização no Rio

Na noite do último sábado, 15, o elenco da nova novela das 21h, Travessia, se reuniu em uma festa de confraternização no Rio de Janeiro. A influenciadora Jade Picon (21), que interpreta Chiara, surgiu na festa vestindo um cropped preto que deixava sua barriga à mostra, e que caiu bem com a calça preta que vestia. Alessandra Negrini também apareceu com um look all-black composto por camisa e calça brilhante.

