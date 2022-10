Elenco da novela "Travessia" se reúne em festa de confraternização no Rio de Janeiro

Jade Picon, Chay Suede, Lucy Alves e outras estrelas da novela "Travessia" se encontraram em festa no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 16/10/2022, às 11h28

Na noite do último sábado, 15, o elenco da nova novela das 21h, Travessia, se reuniu em uma festa de confraternização no Rio de Janeiro.

A influenciadora Jade Picon (21), que interpreta Chiara, surgiu na festa vestindo um cropped preto que deixava sua barriga à mostra, e que caiu bem com a calça preta que vestia.

Lucy Alves, que dá vida à protagonista Brisa, esbanjou beleza em um vestido preto com brilhantes curtinho que deixava suas pernas à mostra.

O ator Chay Suede também apostou em um look all-black composto por uma camisa de manga comprida por cima de uma camiseta.

Vanessa Giácomo apostou na beleza ao ser fotografada com uma lingerie nude por baixo de um blazer preto e com um short da mesma cor. Alessandra Negrini também apareceu com um look all-black composto por camisa e calça brilhante.

Alexandre Nero, que reprisa seu papel de Stênio da novela “Salve Jorge”, apareceu de camiseta preta e calça marrom ao lado da esposa Karen Brusttolin.

A atriz Giovanna Antonelli, que também está fazendo seu papel de “Salve Jorge” novamente, surgiu com o namorado Leonardo Nogueira e usava uma peça única preta. Quem também chegou ao evento acompanhado foi Rodrigo Lombardi, que levou toda a família.

Confira aqui algumas fotos do evento repleto de estrelas!

Fotos: Dilson Silva/AgNews