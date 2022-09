De top e calça de ginástica, Graciele Lacerda exibe corpaço absurdo na academia da fazenda

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, esbanjou curvas abundantes ao treinar na academia da fazenda e impressionou

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 12h58

Musa fitness, Graciele Lacerda (41) deu um show de boa forma em sua rede social nesta segunda-feira, 05. Começando a semana com energia, a noiva de Zezé Di Camargo (59) iniciou o dia indo para a academia da fazenda.

Cheia de estilo, a influenciadora apareceu no local esbanjando beleza ao apostar em um conjuntinho de ginástica branco com estampa colorida. De top e calça de ginástica, Graciele Lacerda ostentou suas curvas torneadas.

"Hoje vai ser na brutalidade", brincou ela ao aparecer no espelho ao lado de vários pesos para fazer musculação.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda arrancou elogios ao surgir com um vestido de mangas bufantes. Toda elegante, ela impressionou ao aparecer com o look mais sério no closet de seu triplex em São Paulo.

Também na últimas semana, no aeroporto, a noiva do cantor sertanejo roubou a cena ao aparecer de barriga de fora e uma calça jeans toda rasgada.

Zezé Di Camargo revela que Graciele Lacerda não tem direito aos seus bens

Nos últimos dias, Zezé Di Camargo fez várias revelações sobre sua família em uma entrevista para o jornalista Leo Dias. Ao falar sobre seu relacionamento com Graciele Lacerda, ele revelou que a noiva não tem direito aos seus bens e que diversas vezes ela provou que não tinha interesse financeiro ao se relacionar com ele.

"Já tá quase igual eu, juro, primeira coisa que fez comigo, ela pediu que 'faz a vasectomia pra não ter um filho', ai quando a gente decidiu morar junto 'eu quero assinar um documento de união estável', então se terminasse hoje, da minha parte nada", contou que a noiva teve as iniciativas de pedir a cirurgia e a assinatura do contrato para deixar claro que não estava se envolvendo por interesse.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!