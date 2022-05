De shortinhos, Kelly Key exibe corpo mais seco após 1 mês de dieta e treino novo

Cantora Kelly Key impressionou ao mostrar suas curvas mais sequinhas em look fitness

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 11h42

A cantora Kelly Key (39) chamou a atenção ao aparecer com a silhueta mais sequinha em novos cliques em sua rede social.

Nesta quarta-feira, 25, a famosa começou o dia esbanjando boa forma na academia e exibiu suas curvas torneadas com menos gordura após adotar um novo plano fitness.

De shortinhos e top, Kelly Key ostentou seus pernões sarados e a barriga com gominhos. "1 mês de dieta e treino novo! Musculatura mais forte e mais sequinha! To gostando do resultado… Seguimos o plano", contou sobre a mudança.

Nos comentários, os seguidores ficaram admirados com a boa forma da loira. "Maravilhosa", elogiaram. "Minha musa inspiradora", disseram outros.

Ainda recentemente, Kelly Key impressionou ao surgir treinando de biquíni.

Kelly Key impressiona com corpaço mais seco; confira: