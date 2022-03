Kelly Key treina de biquíni e impressiona com corpaço sarado à mostra

Cantora Kelly Key fez vídeo de treino usando biquíni e chamou muita atenção com suas curvas saradas

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 07h54

A cantora Kelly Key (39) roubou a cena com sua boa forma na rede social!

Nos últimos dias, a loira compartilhou um vídeo treinando no perfil de seu projeto fitness e deu o que falar ao aparecer de biquíni se exercitando.

Com as curvas saradas à mostra, Kelly Key chamou a atenção dos seguidores. "Treino de hoje! Fez o seu hoje, musa?", perguntou ela ao aparecer se movimentando com uma anilha.

Nos comentários, os internautas se mostraram impressionados com a famosa. "Que forte", escreveu a apresentadora Eliana (48). "Ela arrasa", elogiaram os fãs.

Ainda nos últimos dias, Kelly Key parou tudo na rede social ao compartilhar fotos de biquíni curtindo um dia na praia. Em um jet ski, ela empinou seu corpaço e roubou a cena.

Veja o vídeo de Kelly Key treinando de biquíni: