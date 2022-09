De shortinhos fio-dental, Gracyanne Barbosa faz sessão de massagem e choca: ''Espetáculo''

Musa fitness, Gracyanne Barbosa compartilhou vídeo fazendo massagem agressiva em suas curvas musculosas e chamou a atenção

Redação Publicado em 12/09/2022, às 07h07

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) chamou a atenção ao mostrar mais um dos procedimentos que faz para cuidar da saúde de suas curvas. Neste domingo, 11, pra homenagear um dos profissionais que a acompanha, ela publicou um vídeo recebendo uma massagem e chocou.

No registro, a esposa do cantor Belo (48) apareceu usando apenas top e um micro shorts fio-dental enquanto recebia a forte massagem em seu corpaço turbinado. Inclusive, os glúteos grandes roubaram a cena no momento.

"Domingo também é dia de “manutenção” com o aniversariante da semana! Sou GRATA ao @drluiz.almeida, pelo trabalho, dedicação e por somar no meu dia a dia. Se engana aquele que pensa, que esse atendimento é só para alguns, bebês, crianças, gestantes, atletas, homens, mulheres, terceira idade, todos podem fazer, a osteopatia está aí, para mudar a vida das pessoas. Obrigada Dr Luiz, parabéns pelo seu aniversário, desejo a você as melhores coisas da vida, Deus te abençoe e que você continue sendo esse anjo na vida das pessoas", escreveu ela para o profissional.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram chocados com a forte massagem no corpo esculpido da musa fitness. "Espetáculo de mulher", disseram os fãs. "Que corpo lindo", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa surpreendeu ao mostrar que tem celulites no bumbum. Sem roupa íntima, usando somente um macacão justíssimo ao corpo, ela exibiu seus glúteos com os furinhos.

Gracyanne Barbosa exibe bumbum molhado de suor após cardio

Recentemente, Gracyanne Barbosa impressionou ao exibir suas fotos após o cardio matinal. Abaixando a calça, a musa fitness revelou dispensar a calcinha para se exercitar. Ela ainda chamou a atenção ao exibir seu bumbum todo suado depois de realizar o aeróbico.

É bom lembrar que semanas atrás, a famosa viralizou com um vídeo ousadíssimo. No registro, ela apareceu de ponta cabeça se alongando e deixando a parte íntima em evidência. Após a repercussão do vídeo, o cantor Belo se pronunciou dizendo que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

