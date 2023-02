De shortinhos e top, Lore Improta exibe corpaço mega sarado na academia

Lore Improta mostrou curvas torneadas em treino de pernas e impressionou com corpaço desenhado

A dançarina Lore Improta (29) deu um show de boa forma em sua rede social nesta quarta-feira, 08, ao compartilhar um vídeo mostrando seu treino de inferiores na academia.

No registro, a esposa de Leo Santana (34) apareceu usando um look fitness rosa e roubou a cena com suas curvas mega saradas.

De top decotado e shortinhos, a loira, mãe de Liz, de um ano, colocou seu corpaço definido para jogo e impressionou.

Enquanto exercitava as pernas e glúteos, Lore Improta exibiu seus músculos torneados e provou ser dona de um abdômen desenhado.

A famosa ainda aproveitou o momento para colocar a nova música do amado, Zona de Perigo, para ser trilha de seu treino.

"Ei sério... não dá! Você precisa ser estudada... porque... olha isso Neni [apelido carinhoso da dançarina]", escreveu o cantor dando várias risadas e chamando a mulher para ver o vídeo engraçado.

Veja Lore Improta treinando na academia:

Após 'cantada' de Jojo Todynho, Leo Santana e Lore Improta se pronunciam: ''Precisa ser estudada''

Nesta terça-feira, 07, a cantora Jojo Todynho (25) virou assunto nas redes sociais ao soltar uma "cantada" para o cantor Leo Santana. Ela insinuou que tem interesse no "gigante". Após o desabafo, a funkeira pediu desculpas para a esposa do artista, Lore Improta, dizendo que é difícil não cobiçá-lo.

Nos comentários do vídeo, em que a campeã de A Fazenda 12apareceu revoltada com sua dieta e desabafando sobre Leo Santana a fazer cair em tentação, o baiano decidiu se pronunciar.

Em seu stories, Lore Improta repostou o vídeo também se divertindo com a situação e teve uma reação inesperada diante do momento ousado. "É pra perdoar ela galera?", falou a dançarina.