De macacão, Claudia Raia exibe barriga estourando na academia: ''A mãe tá on''

A atriz Claudia Raia (55) mostrou em um novo vídeo na rede social que está gravidíssima e super ativa em sua rotina de exercícios. Neste domingo, 06, a mamãe de terceira viagem surgiu treinando na academia e chamou a atenção com seu físico.

No registro, a esposa de Jarbas Homem de Mello (53) apareceu movimentando os braços em uma máquina e se destacou ao aparecer usando um macacão preto bem colado ao corpo.

Com a barriga de Luca evidente, Claudia Raia encantou ao ostentar sua boa forma e vitalidade com estilo. "A mãe tá on", avisou a famosa novamente.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram o momento da mamãe da vez. "Tá muito on!", concordaram os internautas. "Maravilhosa", elogiaram outros.

Ainda recentemente, a atriz chocou ao mostrar o tamanho que já está sua barriga. Impressionada com seu abdômen, ela comentou que nas outras gestações não ficou com o volume na região tão rápido como dessa vez.

Claudia Raia revela o sexo e o nome do bebê

Nos últimos dias, Claudia Raia contou durante o programa de Ana Maria Braga (73) o sexo de seu bebê e qual o nome dele. A revelação agitou os fãs, afinal, a famosa ainda não havia falado se era menino ou menina.

No café da manhã do Mais Você, a atriz revelou que está esperando seu segundo menino e contou com a ajuda de uma numeróloga para escolher a grafia de Luca. Pelas dicas da profissional, ela decidiu usar o nome com um "c" apenas.

