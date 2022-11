De macacão branco, Gracyanne Barbosa exibe bumbum turbinado sem calcinha

Musa fitness Gracyanne Barbosa chamou a atenção ao ostentar glúteos em look coladíssimo e sem roupa íntima

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 07h39

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) chamou ainda mais atenção na academia nesta quarta-feira, 09, com seu corpaço turbinado. Isso porque, a famosa apostou em um look coladíssimo para treinar à tarde.

Nos registros publicados pela esposa do cantor Belo (48), ela apareceu com as curvas impecáveis em um macacão branco justíssimo ao corpo. Dispensando a roupa íntima, a influenciadora deixou seu bumbum turbinado livre e bem desenhado.

Enquanto fazia exercícios para as costas, Gracyanne Barbosa ostentou os músculos em ação e nus, já que a peça era toda aberta na região.

Empinando os glúteos para trabalhar a região superior no treino, a musa fitness impressionou com o volume e o desenho bem redondo de seu bumbum.

"Vamos treinar comigo?", escreveu a esposa do cantor ao compartilhar uma série de vídeos treinando na academia com o look nada discreto.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa roubou a cena com outro macacão na academia. Usando a peça justa e toda recortada, ela quase revelou demais de suas curvas.

Gracyanne Barbosa treina de macacão branco sem roupa íntima; veja:

De ponta cabeça, Gracyanne Barbosa deixa parte íntima evidente em alongamento

A musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao mostrar sua habilidade no alongamento em mais uma publicação na rede social. Recentemente, a famosa compartilhou uma foto nos stories de ponta cabeça se aquecendo para o pole dance e impressionou com tanta elasticidade.

Usando um shortinho roxo de tamanho micro e um top preto, a esposa do cantor Belo deixou seu corpaço musculoso à mostra e chamou a atenção ao deixar sua parte íntima em evidência ao ficar de ponta cabeça com as pernas abertas.

