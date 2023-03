De look 'rasgado', Gracyanne Barbosa cobre apenas o necessário na academia

Musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao surgir treinando com look cheio de 'rasgos'

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) surpreendeu com a escolha do look para treinar nesta terça-feira, 28, na academia. Cobrindo apenas o necessário com as peças ousadas, ela roubou a cena com seu estilo cheio de atitude.

Nos vídeos publicados em seus stories no Instagram, a influenciadora apareceu pegando pesado na musculação de pernas e chamou a atenção ao deixar suas curvas musculosas à mostra no conjuntinho preto todo "rasgado".

Com a calça cheia de aberturas e o top decotado, a esposa do cantor Belo (48) colocou seu corpão para jogo e não passou despercebida com a roupa diferente.

Fazendo agachamento livre, a musa fitness exibiu seu bumbum empinado estourando na parte de baixo e chocou os seguidores com sua silhueta turbinada.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa vem impressionando com sua elasticidade intensa. Abrindo a perna no limite na parede, ela provou que tem um alongamento invejável.

Veja as fotos de Gracyanne Barbosa treinando de look 'rasgado':

Gracyanne Barbosa surpreende ao revelar nojo de sua marmita com ovos

A musa fitness Gracyanne Barbosa sempre impressiona ao mostrar suas marmitas com vários ovos cozidos. Sem enjoar, ela repete o cardápio da proteína com purê de batata-doce em mais de uma refeição por dia e intriga os internautas com seu gosto diferenciado. Contudo, na quinta-feira, 23, ela admitiu que nem sempre gosta da comida.

Após pegar pesado no treino de musculação de inferiores, a esposa do cantor Belo foi realizar sua refeição pós-treino no carro e acabou tendo uma surpresa indesejada: água em seus ovos. Isso aconteceu porque a marmita estava na lancheira térmica com gelo.

"Um ovinho gelado, bem gelado, com uma água, isso é nojento né? Concordo", falou a influenciadora ao gravar o pote com o alimento e uma água em volta.

Gracyanne Barbosa então admitiu que não é sempre que a refeição é prazerosa. "Nem sempre é legal", escreveu ela ao exibir o estado da comida colocando um emoji verde com vontade de vomitar.