De shorts tipo calcinha, Gracyanne Barbosa inova em poses quase impossíveis

Cobrindo apenas o necessário, Gracyanne Barbosa chocou ao deixar curvas musculosas à mostra em posições surpreendentes

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) impressionou ao mostrar novas poses de seu aquecimento. Nesta segunda-feira, 27, a famosa se gravou alongando e surpreendeu ao surgir fazendo posições quase impossíveis.

Nos registros publicados nos stories, a esposa do cantor Belo (48) apareceu de ponta cabeça esticando as pernas e chocou com tanta elasticidade.

Deixando as curvas musculosas à mostra ao apostar em um look quase mínimo, a influenciadora fitness deu um show de força e resistência. Inclusive, ela brincou sobre nem ela acreditar que consegue alcançar esse nível de alongamento.

"Da série: na minha cabeça minha coluna na dobradinha, realidade: não tem uma dobra", disse ao ver que estava com a coluna reta na posição.

"Mas sério agora, tudo que vale a pena requer esforço, dedicação e paciência", falou sobre se esforçar todos os dias na prática.

Em seguida, a famosa ainda aproveitou para fazer exercícios de glúteos e chamou a atenção ao surgir com o bumbum para cima.

Gracyanne Barbosa revela nojo de sua marmita com ovos

A musa fitness Gracyanne Barbosa sempre impressiona ao mostrar suas marmitas com vários ovos cozidos. Sem enjoar, ela repete o cardápio da proteína com purê de batata-doce em mais de uma refeição por dia e intriga os internautas com seu gosto diferenciado. Contudo, na quinta-feira, 23, ela admitiu que nem sempre gosta da comida.

Após pegar pesado no treino de musculação de inferiores, a esposa do cantor Belo foi realizar sua refeição pós-treino no carro e acabou tendo uma surpresa indesejada: água em seus ovos. Isso aconteceu porque a marmita estava na lancheira térmica com gelo.

"Um ovinho gelado, bem gelado, com uma água, isso é nojento né? Concordo", falou a influenciadora ao gravar o pote com o alimento e uma água em volta.

Gracyanne Barbosa então admitiu que não é sempre que a refeição é prazerosa. "Nem sempre é legal", escreveu ela ao exibir o estado da comida colocando um emoji verde com vontade de vomitar.