De calcinha e top, Gracyanne Barbosa exibe bumbum turbinado no pole dance

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) chamou a atenção ao compartilhar um vídeo fazendo pole dance. De calcinha e top, a famosa se destacou com suas curvas musculosas na barra.

No registro publicado pela esposa do cantor Belo (48), ela esbanjou seu corpaço torneado e seu bumbum turbinado ao fazer a atividade com facilidade.

Contorcendo-se, Gracyanne Barbosa exibiu suas curvas desenhadas em vários ângulos e chocou com elas bem definidas. Os glúteos empinados foram grande destaque do momento filmado por ela.

Ainda recentemente, ao publicar um vídeo fazendo pole dance, a musa fitness revelou que já sofreu com insegurança na prática por conta de seu corpo musculoso. Na publicação, ela desabafou sobre o preconceito que já sofreu por ter curvas volumosas.

Nos últimos dias, a famosa fez a temperatura subir em seus stories ao aparecer apenas de calcinha e sutiã. Quase mostrando demais, Gracyanne Barbosa arrancou suspiros ao deixar sua marquinha à mostra.

Gracyanne Barbosa treina sem calcinha na academia

Recentemente, Gracyanne Barbosa chamou a atenção ao compartilhar vídeos treinando com uma roupa um pouco diferente. De sutiã branco e um conjuntinho de moletom laranja, ela apareceu na academia.

Nos registros, a esposa do cantor Belo deu o que falar ao tirar o casaco e revelar a marquinha de biquíni sem calcinha. Com a calça mais baixa, a influenciadora deixou seu corpaço à mostra e surpreendeu ao aparecer sem roupa íntima para o momento.

É bom lembrar que tempos atrás, a famosa viralizou com um vídeo ousado. No registro, ela apareceu de ponta cabeça se alongando e deixando a parte íntima em evidência. Após a repercussão do vídeo, o cantor Belo se pronunciou dizendo que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

