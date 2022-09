Só de calcinha e top, Gracyanne Barbosa faz selfie toda suada e quase mostra demais

Musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao exibir corpaço molhado após se exercitar com pouca roupa

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 11h35

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) chamou muita atenção nesta segunda-feira, 19, ao compartilhar uma selfie de seu cardio matinal. Usando pouca roupa, a famosa fez a temperatura subir ao exibir seu corpaço molhado.

No registro ousado feito pela esposa do cantor Belo (48), ela exibiu apenas sua barriga tanquinho e seu bumbum torneado, ambos suados após fazer seu exercício aeróbico de manhã.

Puxando a calcinha e vestindo um top, Gracyanne Barbosa ostentou seu corpaço sarado e deixou sua marquinha de bronzeado em evidência.

Essa não é a primeira vez que a influenciadora fitness chama a atenção ao fazer selfie de seu cardio matinal. Nas última semanas, ela deu o que falar ao revelar estar sem calcinha ao abaixar a calça de ginástica.

Nas últimas semanas, enquanto estava viajando, Gracyanne Barbosa roubou a cena ao apostar em um macacão coladíssimo para treinar sem roupa íntima na academia do hotel onde estava hospedada em Lisboa.

Gracyanne Barbosa treina sem calcinha na academia

Recentemente, Gracyanne Barbosa chamou a atenção ao compartilhar vídeos treinando com uma roupa um pouco diferente. De sutiã branco e um conjuntinho de moletom laranja, ela apareceu na academia.

Nos registros, a esposa do cantor Belo deu o que falar ao tirar o casaco e revelar a marquinha de biquíni sem calcinha. Com a calça mais baixa, a influenciadora deixou seu corpaço à mostra e surpreendeu ao aparecer sem roupa íntima para o momento.

É bom lembrar que tempos atrás, a famosa viralizou com um vídeo ousado. No registro, ela apareceu de ponta cabeça se alongando e deixando a parte íntima em evidência. Após a repercussão do vídeo, o cantor Belo se pronunciou dizendo que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

