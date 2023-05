De calça baixa, Scheila Carvalho ostenta tanquinho e choca: ''Parecendo Gracyanne''

Com look revelador, Scheila Carvalho ostenta corpaço sarado e é comparada com Gracyanne Barbosa

A dançarina Scheila Carvalho (49) chamou a atenção neste sábado, 20, ao compartilhar fotos toda produzida. Usando um look revelador para curtir a noite, a famosa impressionou ao deixar seu corpaço sarado à mostra.

Nos registros cheios de atitude, a artista apareceu se exibindo no look com calça baixa e top e acabou sendo comparada com a musa fitness Gracyanne Barbosa (39) mais uma vez.

"Mais um pouco da produção maravilhosa de ontem", mostrou Scheila Carvalho a combinação ousada, na qual surgiu até exibindo parte da calcinha.

Nos comentários da publicação, os internautas logo repararam nas curvas musculosas da dançarina. "Parecendo a Gracyanne Barbosa", opinaram. "Que corpo é esse, mulher?", questionaram outros impressionados.

Leia também:Na academia, Scheila Carvalho rebola corpaço sarado e choca: ''Maravilhosa''

Veja as fotos de Scheila Carvalho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial)

Tragédia! Irmão do cantor Tony Salles é morto em operação policial

Morreu nesta quinta-feira (18) o irmão do cantor Tony Salles, vocalista do grupo Parangolé. Ele foi assassinado em uma ação policial em Salvador. As informações são de sites locais que informam que ele não resistiu.

Conhecido pelo apelido Coquinho ou Coquito, ele foi morto durante a Operação L icuri, perpetrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Salvador. Ele é suspeito de chefiar o tráfico em um dos bairros da capital baiana.

Tony Salles é casado com a eterna morena do É o Tchan, ScheilaCarvalho. As primeiras informações dão conta de que o cantor não era próximo do irmão, que tinha laço sanguíneo apenas por lado do pai.

Segundo informações da DHPP, a Operação Licuri cumpriu 30 mandados de busca e apreensão nos bairros Alto da Terezinha, Curuzu, Ilha Amarela, Itapuã, Plataforma, Praia Grande, Sete de Abril, Sussuarana e Uruguai, em Salvador; no município de Simões Filho e na cidade de São Paulo.