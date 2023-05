Na academia, Scheila Carvalho rebola corpaço sarado e choca: ''Maravilhosa''

Aos 49 anos, Scheila Carvalho rebola curvas definidas e chama muita atenção

A dançarina Scheila Carvalho (49) deu um show de boa forma ao surgir dançando em sua academia. Nesta quinta-feira, 18, a famosa compartilhou o vídeo rebolando até com um bambolê e chamou a atenção com suas curvas mega saradas.

No registro, a eterna morena do Tchan apareceu animada se movimentando ao som da música bambolê do grupo. De look fitness, composto por top e calça, ela ostentou seu corpaço sarado com ótimo humor e alto astral.

"Bora bambolear no #tbschê de hoje? Quem ama dá um gritinho!", disse a artista ao provar que ainda tem muito gingado e habilidade com o objeto.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a performance e beleza da famosa. "Maravilhosa", escreveu Ivete Sangalo (50). "Eu amo", aprovaram os fãs. "Menina, chocada, ainda sabe passinho por passinho", falaram outros.

Veja o vídeo de Scheila Carvalho:

Ela cresceu! Filha de Scheila Carvalho impressiona ao surgir arrumada

A dançarina Scheila Carvalho encantou ao compartilhar uma selfie com a filha, Giulia Santos (12), em seus stories nesta quinta-feira, 11. Produzidas, a dupla surgiu deslumbrante e chamou a atenção.

Maquiada e de cabelo preso, Scheila Carvalho apareceu fazendo biquinho ao lado da herdeira. A jovem roubou a cena ao surgir também maquiada e usando um look rosa, em estilo semelhante da mãe.

"Ter uma filha mulher é ter uma versão aperfeiçoada de si mesma", disse a famosa sobre Giulia Santos, fruto de seu casamento com o cantor Tony Salles (42).

Dona de um corpo escultural, a artista para tudo com seus vídeos de treino. Recentemente, ela impressionou ao aparecer treinando de biquíni na academia sua mansão.

