De cropped e shortinhos, Scheila Carvalho passa dos limites da beleza: ''A mais linda''

Aos 49 anos, Scheila Carvalho dá show de beleza e boa forma ao apostar em look branco curtinho

A dançarina Scheila Carvalho (49) chamou a atenção ao surgir de look branco! Nesta sexta-feira, 12, a famosa compartilhou fotos usando um conjuntinho e impressionou ao surgir deslumbrante na roupa.

Nos registros, a ex-morena do É o Tchan esbanjou suas curvas saradas com estilo ao vestir cropped e shortinhos. Sem perder a elegância, ela deu um show de beleza e boa forma.

"O verdadeiro empoderamento vem de dentro - quando você aprende a se amar e acreditar em si mesmo, não há limites para o que pode alcançar", refletiu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas encheram a artista de elogios. "A mais linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros. "Quem tem estilo é ela", aprovaram o look da musa.

Ainda nesta quinta-feira, 11, Scheila Carvalho encantou ao surgir toda arrumada ao lado da filha, Giulia Santos, de 12 anos. Produzidas, mãe e filha roubaram a cena.

Veja o look de Scheila Carvalho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial)

De top e shortinhos, Scheila Carvalho exibe corpo mega musculoso: ''Irmã da Gracyanne?''

A dançarina Scheila Carvalho mostrou um de seus looks usados durante a folia e chamou a atenção com sua boa forma. Nos registros, a famosa apareceu ostentando suas curvas musculosas e deu o que falar.

Para se jogar na farra com estilo, a artista apostou em um top branco decotado e um shortinhos dourado de paetê. As peças curtinhas deixaram à mostra o corpo sarado da musa e ela logo impressionou os internautas.

"Produção de ontem pra curtir o último dia de carnaval porque a realidade de hoje é outra", contou Scheila Carvalho ao mostrar os cliques do dia anterior.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a morena do Tchan de elogios e até a acharam parecida com a musa fitness Gracyanne Barbosa (39). "Verdadeira deusa da beleza", enalteceram os fãs. "É a irmã da Gracyanne Barbosa?", questionou uma internauta ao ver semelhança entre as duas.