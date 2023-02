De top e shortinhos, Scheila Carvalho exibe corpo mega musculoso: ''Irmã da Gracyanne?''

Aos 49 anos, Scheila Carvalho esbanjou curvas desenhadas em look curtinho e chamou a atenção

A dançarina Scheila Carvalho (49) mostrou nesta quarta-feira, 22, um de seus looks usados durante a folia e chamou a atenção com sua boa forma. Nos registros, a famosa apareceu ostentando suas curvas musculosas e deu o que falar.

Para se jogar na farra com estilo, a artista apostou em um top branco decotado e um shortinhos dourado de paetê. As peças curtinhas deixaram à mostra o corpo sarado da musca e ela logo impressionou os internautas.

"Produção de ontem pra curtir o último dia de carnaval porque a realidade de hoje é outra", contou Scheila Carvalho ao mostrar os cliques do dia anterior.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a morena do Tchan de elogios e até a acharam parecida com a musa fitness Gracyanne Barbosa (39). "Verdadeira deusa da beleza", enalteceram os fãs. "É a irmã da Gracyanne Barbosa?", questionou uma internauta ao ver semelhança entre as duas.

Veja os cliques de Scheila Carvalho:

Scheila Carvalho e Sheila Mello recriam figurinos do 'É o Tchan'

As dançarinas Scheila Carvalho e Sheila Mello (44) se encontraram no carnaval de Salvador nesta segunda-feira, 20. As duas marcaram presença no trio elétrico da cantora e dançarina Carla Perez (45) e aproveitaram para homenagear o grupo É o Tchan. Elas recriaram os antigos figurinos do grupo e deram um spoiler para os fãs nas redes sociais.

Em um vídeo, as duas apareceram rebolando e mostraram os corpos sarados e curvilíneos. “Se uma Sheila é bom, imagina duas? É maravilhoso!”, disse a loira na legenda.

Logo depois, Mello comentou sobre a emoção de homenagear o grupo É o Tchan. “Estou tão emocionada, representar uma passagem da minha vida, que foi uma das mais importantes, e ainda mais nesse lugar especial, que foi um divisor de águas na minha vida, o carnaval de Salvador. Fiquei muito feliz com o convite da Carla de subir no trio elétrico e confraternizar nessa história escrita a tantas mãos e pernas, no caso. Eu estou muito feliz! A minha expectativa é que seja lindo esse encontro, para comemorar essa história que está na vida do brasileiro”, disse ela.

Por sua vez, Scheila Carvalho comemorou a oportunidade de dançar com Sheila Mello e Carla Perez. “Hoje vai ser incrível, as três juntas”, declarou.

