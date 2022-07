De biquíni, Scheila Carvalho exibe corpaço durante treino: "Domingo ela vai sim"

A dançarina Scheila Carvalho exibiu a boa forma durante o treino deste domingo, 17

Scheila Carvalho (48) acordou animada neste domingo, 17!

Em suas redes sociais, a dançarina compartilhou um vídeo em que aparece treinando de biquíni, exibindo seu corpaço, e mostrou seu método para não ter preguiça no domingão.

"Bora ativar o corpo logo cedo pra não dar preguiça no domingão! Porque domingo ela vai sim", brincou ela, em referência a música do grupo É O Tchan.

Vale dizer que Scheila sempre mostra seus treinos nas redes sociais e incentiva os seguidores a cuidarem da saúde.

Recentemente, a artista compartilhou um vídeo treinando na academia de casa e chamou a atenção com suas curvas muito torneadas ao usar um shorts e top de ginástica. "Por osmose não vai! Então levanta a bunda do sofá e vem treinar comigo e meu personal", chamou os fãs para se exercitarem com ela.

Confira o vídeo do treino de Scheila Carvalho: