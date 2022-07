De shortinhos, Scheila Carvalho impressiona com corpaço torneado na academia

Dançarina Scheila Carvalho chamou a atenção com curvas saradas em vídeo treinando

Publicado em 15/07/2022, às 12h58

A dançarina Scheila Carvalho (48) impressionou ao mostrar sua boa forma em mais um registro na rede social.

Nesta quinta-feira, 14, a artista compartilhou um vídeo treinando na academia de casa e chamou a atenção com suas curvas muito torneadas.

Usando shortinhos e top de ginástica, Scheila Carvalho esbanjou seu corpaço musculoso no local. "Por osmose não vai! Então levanta a bunda do sofá e vem treinar comigo e meu personal", chamou os fãs para se exercitarem com ela.

Nos comentários, os internautas ficaram admirados com a boa forma da musa. "Vou até treinar depois deste vídeo", falaram. "Maravilhosa", elogiaram os fãs.

Mãe de uma menina, Scheila Carvalho recentemente celebrou o aniversário da herdeira com um festão em sua mansão.

Scheila Carvalho exibe corpaço em ação na academia; veja o vídeo: