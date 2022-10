Com top decotado, Graciele Lacerda impressiona ao mostrar treino pesado: "Inspiração"

A influenciadora digital Graciele Lacerda mostrou detalhes do seu treino pesado na academia

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 21h42

Graciele Lacerda(42) impressionou os seguidores das redes sociais na noite desta quinta-feira, 13, ao compartilhar um novo vídeo na academia.

Na gravação publicada no feed do Instagram, a influenciadora digital aparece usando um top vermelho com decote ousado e uma calça legging branca, enquanto mostra alguns dos exercícios que executou durante seu treino.

"Vocês pediram e eu consegui gravar meu treino de perna!! O que vocês mais gostam de treinar? Braço ou perna?", escreveu a noiva de Zezé Di Camargo (60) na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs elogiaram a musa fitness. "Ahhh que lindaa! Minha inspiração diária! Eu gosto de treinar mais membros inferiores", contou uma seguidora. "Que maravilhosa", falou outra. "Essa mulher é linda demais. Minha inspiração", afirmou uma fã.

Confira o vídeo de Graciele Lacerda treinando na academia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele exibindo corpaço de camisola

A musa fitness Graciele Lacerda chamou a atenção dos seus seguidores ao se gravar de camisola. Nos Stories do Instagram, ela apareceu com a roupa íntima estampada de cor vermelha e impressionou ao surgir deslumbrante. "Começar a higienização do sono", compartilhou ela ao surgir plena para a selfie no espelho.

