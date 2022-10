De camisola, Graciele Lacerda chama a atenção ao deixar corpaço à mostra

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, apareceu de roupa íntima na rede social e roubou a cena com beleza logo ao acordar

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 10h47

A musa fitness Graciele Lacerda (42) começou o dia nesta quinta-feira, 13, chamando a atenção dos seu seguidores ao se gravar de camisola.

Em seus stories no Instagram, a noiva de Zezé Di Camargo (60) apareceu com a roupa íntima estampada de cor vermelha e impressionou ao surgir deslumbrante logo ao acordar.

Com seus cabelos longos, Graciele Lacerda posou plena para a selfie no espelho antes de dormir. "Começar a higienização do sono", compartilhou um pouco de sua rotina para descansar bem à noite.

No outro clique, ela surgiu belíssima ao deixar a cama antes das 9 da manhã. "Bom dia", desejou a musa fitness ao ostentar seu corpaço escultural na pia de seu banheiro luxuoso do triplex onde mora com Zezé Di Camargo em São Paulo.

Recentemente, Graciele Lacerda revelou se tem direito na residência luxuosa. Ela respondeu à pergunta de um internauta após o noivo declarar em uma entrevista que a amada não teria direito em seus bens.

Graciele Lacerda reaparece após passar muito mal

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, explicou um sumiço da rede social nos últimos dias. Neste domingo, 09, a musa fitness reapareceu e contou o que a afastou do celular e a impediu de viajar com o cantor.

"Ontem eu cheguei do show bem tarde, a gente ia dormir pra acordar, o voo era umas 3 horas da tarde aí teve um momento que acordei e tava com um pouquinho de dor de cabeça", começou dizendo como tudo se iniciou

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!