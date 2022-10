Bianca Bin posa de top após o treino e corpão choca fãs: "Perfeita"

Atriz Bianca Bin esbanja beleza natural ao postar foto sem maquiagem após treino e exibe curvas perfeitas de look fitness

A atriz Bianca Bin (32) acordou animada nesta terça-feira, 25, e colecionou elogios dos seguidores ao postar clique pós-treino nas redes sociais!

A namorada do ator Sergio Guizé, com quem assumiu namoro após terem se aproximado durante a novela O Outro Lado do Paraíso, publicou uma foto em que aparece com look fitness, um top preto e parte e baixo cinza.

Na imagem, publicada em seu feed no Instagram, a famosa surgiu suada após os exercícios físicos e com um sorriso no rosto, esbanjando sua beleza natural sem maquiagem e exibindo a cinturinha.

Na legenda, Bianca Bin citou frase de Paulo Coelho. "A cada novo dia, a cada momento, temos à nossa disposição a maravilhosa possibilidade do encontro, que traz em si infinitas oportunidades. Precisamos apenas estar atentos."

"Bom dia! Tu és uma mulher maravilhosa! Fascinante!", "Sempre elegante e muito gata", "Que mulher", "Absolutamente perfeita", "Lindíssima", "Mulher, bora fazer novela de novo. Amo você atuando, pra mim, é uma das melhores atrizes", elogiaram os admiradores nos comentários.

Bianca Bin pode estar com sua volta para a Rede Globo com data marcada. Ela está sendo sondada para ser a protagonista de Amor Perfeito, novela das seis que estreia em 2023, substituindo Mar do Sertão, de acordo com informações do site NaTelinha. Sendo a opção preferida de Duca Rachid para o papel de destaque da trama, se ambas as partes entrarem em um acordo, Bianca estaria de volta às novelas depois de cinco anos.

Confira o clique de Bianca Bin após o treino:

Ex-marido de Bianca Bin mostra foto dela com o atual

Recentemente, o fotógrafo Pedro Brandão, que é ex-marido da atriz Bianca Bin, surpreendeu os seus seguidores ao compartilhar uma foto dela com seu atual namorado, o ator Sergio Guizé. Ele destacou a importância de manter uma boa relação de amizade com as pessoas que foram importantes em sua vida e celebrou a parceria com Bianca e Sergio ao longo do tempo. "Quem conhece minha história, sabe o que essa foto significa. Sempre repito o quão importante é, pra mim, preservar pessoas que tiveram grande importância na minha vida. Em tempos de possessão, controladorismo, machismo, relações tóxicas e até violência por não aceitação das mudanças da vida, tenho uma imensa honra e orgulho em postar essa foto e mostrar que a ressignificação das relações pode permitir que 4 pessoas iluminadas possam, hoje, se encontrar e celebrar a vida juntos. Isso é viver no amor e, particularmente, isso é manter meus pais vivos e presentes. Amém!", disse ele. Ao ver o post, Bianca Bin respondeu: "Viva o amor".

