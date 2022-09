Bianca Bin entra na mira da Globo para nova novela

Atriz Bianca Bin pode ser protagonista de nova novela das seis da emissora

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 19h32

A atriz Bianca Bin (32) pode estar com sua volta para a Rede Globo com data marcada. Ela está sendo sondada para ser a protagonista de Amor Perfeito, novela das seis que estreia em 2023, substituindo Mar do Sertão, informou o site NaTelinha. Sendo a opção preferida de Duca Rachid para o papel de destaque da trama, se ambas as partes entrarem em um acordo, Bianca estaria de volta às novelas depois de cinco anos.

Amor Perfeito marca a primeira novela de Duca Rachid sem Thelma Guedes, e ela já comunicou a direção da Globo que quer contar com Bianca como protagonista de sua produção. O nome da atriz já teria sido aprovado por Julio Fischer, coautor da novela, e por André Câmara, diretor artístico. De acordo com o NaTelinha, as negociações com Bianca já teriam começado, mas ainda não chegaram a um acordo.

Uma fonte contou que a autora quer que Bianca seja como um chamariz para a novela. A intenção é que seu nome já comece a ser usado e anunciado nas próximas semanas, se o acordo acontecer, para que Amor Perfeito seja colocado em evidência.

Bianca Bin posa ao lado de Sérgio Guizé

Nesta segunda-feira, 12, Bianca Bin usou suas redes sociais para mostrar um momento mega romântico com o namorado, Sérgio Guizé, e aproveitou a publicação em seu Instagram para se derreter por ele.

Na foto publicada por Bianca em suas redes sociais, ela aparece em um cenário todo verde, junto de seu amado, enquanto eles curtiam um evento Na legenda, ela se declarou para o amado: "Sorte!"

Veja a publicação de Bianca Bin com seu amado, Sérgio Guizé: