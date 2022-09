Ex-marido de Bianca Bin mostra foto dela com o atual namorado: 'Celebrar a vida'

Ex-marido da atriz Bianca Bin, o fotógrafo Pedro Brandão surpreende ao falar da relação de amizade com a ex e seu atual namorado, Sergio Guizé

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 15h19

Nesta sexta-feira, 23, o fotógrafo Pedro Brandão, que é ex-marido da atriz Bianca Bin, surpreendeu os seus seguidores ao compartilhar uma foto dela com seu atual namorado, o ator Sergio Guizé. Ele destacou a importância de manter uma boa relação de amizade com as pessoas que foram importantes em sua vida e celebrou a parceria com Bianca e Sergio ao longo do tempo.

"Quem conhece minha história, sabe o que essa foto significa. Sempre repito o quão importante é, pra mim, preservar pessoas que tiveram grande importância na minha vida. Em tempos de possessão, controladorismo, machismo, relações tóxicas e até violência por não aceitação das mudanças da vida, tenho uma imensa honra e orgulho em postar essa foto e mostrar que a ressignificação das relações pode permitir que 4 pessoas iluminadas possam, hoje, se encontrar e celebrar a vida juntos. Isso é viver no amor e, particularmente, isso é manter meus pais vivos e presentes. Amém!", disse ele.

Ao ver o post, Bianca Bin respondeu: "Viva o amor".

Bianca Bin e Pedro Brandão se separaram em 2017 após cinco anos de união. Ela assumiu o namoro com Sergio Guizé em 2018. Os dois se aproximaram quando fizeram a novela O Outro Lado do Paraíso, na Globo.

Veja o post de Pedro Brandão sobre Bianca Bin e Sergio Guizé:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Brandao (@iampedrobrandao)