Após ser vista com o ex, Mel Maia compartilha treino pesado na web

Após flagra com MC Daniel em praia no Rio, atriz Mel Maia surge de top e shortinho na academia antes de mais um dia de trabalho

A atriz Mel Maia, que integra o elenco de Vai na Fé, usou as redes sociais para mostrar mais um dia de sua rotina antes das gravações da novela da TV Globo!

Nos stories de seu Instagram, a artista de 19 anos compartilhou vídeo em que aparece na academia ao lado de sua personal trainer, a mesma de Jojo Todynho. Nas imagens, ela aparece pegando pesado nos exercícios de perna, usando um top verde e shortinho preto colado, deixando suas curvas em evidência.

Momentos antes, ela apareceu na web aproveitando o sol da manhã, após ser sido vista na companhia do ex-namorado, MC Daniel, em praia no Rio. Os dois terminaram o relacionamento no início de junho após seis meses juntos.

Mel também chamou atenção nas redes sociais na terça-feira, 27, ao posar de maiô verde estilo cavado em sequência de fotos publicadas em seu feed. Ela ostentou sua beleza impecável, exibindo suas curvas, o bumbum e as tatuagens em seu corpo e colecionando elogios de seus seguidores.

Confira Mel Maia treinando:

Mel Maia aproveita calor no Rio de Janeiro ao lado do ex-namorado

Na terça-feira, 27, o ex-casal formado pelo cantor de funk MC Daniel e a atriz Mel Maia foram vistos na mesma praia. Os dois aproveitaram o dia de muito calor da cidade de Rio de Janeiro na praia do Grumari, mas, enquanto o funkeiro jogava futevôlei com os amigos, a musa foi curtir um banho de mar.

Com o namoro terminado recentemente, Mel e Daniel estão aparecendo juntos normalmente, principalmente nas redes sociais, por conta da amizade que levam e levaram mesmo antes do relacionamento acontecer.

Apaixonada por animais, a atriz fez questão de brincar com um grupo de cinco cachorrinhos da raça poodle que encontrou enquanto curtia a praia. Ganhando vários lambeijos, a famosa ainda recebeu muito carinho dos animais.