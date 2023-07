Após lipo, Viviane Araújo exibe corpaço mega sarado na academia: 'Corpo treinado'

De look de ginástica, Viviane Araújo exibe curvas musculosas ao voltar para academia após cirurgias

A atriz Viviane Araújo deu um show de boa forma ao compartilhar uma foto no espelho da academia. Nesta quarta-feira, 12, a famosa, que passou por lipoaspiração recentemente, surgiu mega sarada ao posar de roupa de ginástica.

Com a cintura sem nenhuma gordura após a cirurgia, a musa de Carnaval impressionou ao exibir seus pernões musculosos na calça fitness colada. É bom lembrar que a artista ainda não completou um ano do dia em que deu à luz seu filho Joaquim, fruto de seu casamento com Guilherme Militão.

"A pedidos ela veio parar no feed!", contou a famosa sobre ter recebido pedidos dos fãs para publicar o clique muito sarada.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram admirados com a beleza e boa forma da artista. "Linda demais isso é um corpo treinado verdadeira musculação", observaram os fãs. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Ainda nesta quarta-feira, 12, Viviane Araújo impressionou ao exibir como está seu corpo após 48 dias da lipoaspiração. Com a cintura bem fina e seca, a famosa se mostrou satisfeita com o resultado do procedimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo passa por cirurgia plástica em clínica

A atriz Viviane Araújo (48) decidiu realizar algumas mudanças em seu corpo após se tornar mãe pela primeira vez. Recentemente, ela se internou em uma clínica no Rio de janeiro para passar por cirurgia plástica.

Nos stories do Instagram, ela apareceu com a roupa da internação antes do procedimento. A estrela vai realizar a troca da prótese de silicone dos seios e também vai realizar uma lipoaspiração no corpo.

"Estou aqui para fazer o meu procedimento. A gente tem que ter um pós-operatório muito certinho”, disse ela, que terá o acompanhamento de uma fisioterapeuta após a cirurgia.

Recentemente, Viviane Araújo exibiu o corpaço curvilíneo ao posar apenas de biquíni nas redes sociais. Nas fotos, ela apareceu usando um biquíni colorido de lacinho e impressionou ao colocar suas curvas mega torneadas para jogo. Ao fazer pose, ela ostentou suas pernas definidas e sua barriga bem chapada.