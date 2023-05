De biquíni, Viviane Araújo escandaliza com corpão turbinado na praia: 'Rainha'

Aos 48 anos, Viviane Araújo escandaliza ao exibir curvas durinhas na praia

A atriz Viviane Araújo (48) chamou a atenção ao compartilhar novas fotos de sua viagem para Japaratinga, em Alagoas. Nesta quinta-feira, 25, a famosa publicou cliques se refrescando na praia e roubou a cena com seu corpão sarado.

Nos registros, a musa de Carnaval apareceu usando um biquíni colorido de lacinho e impressionou ao colocar suas curvas mega torneadas para jogo. Ao fazer pose, ela ostentou suas pernas definidas e sua barriga bem chapada.

"Oi meus amores! Muito sol, praia e felicidade em Japaratinga- Alagoas", escreveu a mamãe de Joaquim, de oito meses.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a artista de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs ao vê-la deslumbrante no local. "Rainha", disseram outros sobre a famosa.

Ainda nos últimos dias, logo ao chegar no local, Viviane Araújo esbanjou beleza ao surgir com um look vazado, revelando até uma tatuagem em sua perna.

Veja as fotos de Viviane Araújo de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Bom gosto! Viviane Araújo investe alto e reforma cobertura em que mora com o marido

A atriz Viviane Araújo está investindo pesado e decidiu fazer uma reforma total na cobertura em que mora ao lado do marido, o empresário Guilherme Militão. Após a chegada de seu primeiro filho, o fofíssimo Joaquim, eles decidiram que era hora de mudar.

O imóvel localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro agora será todo reestruturado com cores mais vivas, novos móveis, itens de decoração, plantas e quadros. Nas redes sociais, imagens mostram como o espaço ficará e deixaram os fãs e seguidores impressionados.

Pequenos detalhes também serão alterados no apartamento que fica no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade. Os dois contrataram um escritório de arquitetura badalado que está cuidando de todos os detalhes.

Ainda não há previsão para o término da reforma, mas já é possível ver como o espaço ficará. Veja as fotos aqui.