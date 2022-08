Aos 48 anos, Danielle Winits exibe corpaço torneado na academia e impressiona: ''Maravilhosa''

Atriz Danielle Winits compartilhou vídeo treinando na academia e chamou a atenção ao exibir corpaço sarado em ação

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 08h14

A atriz Danielle Winits (48) mostrou toda sua boa forma e energia na rede social ao compartilhar um vídeo treinando na academia. Nesta terça-feira, 30, a famosa publicou mais um registro pegando pesado na musculação e chamou a atenção.

Usando um look fitness justinho, a loira apareceu se exercitando nos aparelhos da academia e se destacou com seus músculos torneado. Enquanto agachava e pegava as cargas, Danielle Winits exibia seu corpaço sarado em ação.

"Eu ouvi Finits ou Winitsfitness @saomiguelito?!?", escreveu a atriz na legenda do vídeo, montado com um áudio engraçado sobre ser fitness.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza da musa e sua boa forma. "Maravilhosa", elogiaram os fãs. "Deusa!", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Danielle Winits impressionou com outro vídeo fazendo musculação. De top decotado e calça bem colada, a artista ostentou seu corpaço escultural em outro dia de treino.

Ver essa foto no Instagram A post shared by Danielle Winits Actor/Producer (@lawinits)

Danielle Winits faz a temperatura subir com fotos de ensaio ousado

Nas últimas semanas, Danielle Winits roubou a cena ao compartilhar fotos de um ensaio ousado que protagonizou usando pouca roupa.

Vestindo apenas um casaco de pele, a loira apareceu abrindo a peça e mostrando estar sem nada por baixo. Fazendo caras e bocas, a famosa esbanjou beleza com um toque de sensualidade.

