Aline Campos deixa web babando com poses de alongamento: ''O corpo mais bonito''

Modelo e influenciadora Aline Campos reúne série de alongamentos ao ar livre e impressiona pela flexibilidade e beleza

A influenciadora digital Aline Campos (35) surpreendeu os seguidores ao publicar uma sequência de cliques ousados em que aparece exibindo toda sua flexibilidade!

Em seu perfil no Instagram, a modelo e musa fitness surgiu em diferentes poses de alongamento em meio à natureza. Em algumas imagens, ela aparece de cabeça para baixo e chamou atenção pela beleza e seu corpão escultural.

"Já se alongaram hoje? Pois deveriam!!! Algumas poses pra inspirarem vocês a saírem da zona de conforto do sedentarismo!", escreveu Aline ao legendar o post.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à musa. "O corpo mais bonito que existe é o dela e ponto final", exaltou uma fã. "Você é uma inspiração para todas nós! Você é uma alma iluminada", destacou outra. "Só não faço porque não tenho essa cor de biquíni", brincou um terceiro.

Aline ainda rebateu uma internauta que disse que ela era mais bonita com o rosto natural. "Meu rosto nunca estave mais natural, mana. E nunca me senti mais linda", disse ela.

Confira as fotos de Aline Campos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Campos (@soualinecampos)

Aline Campos revela suas medidas e nega preenchimento no bumbum

Recentemente, Aline Campos surgiu fazendo a tão famosa drenagem linfática, aproveitando também para fazer alguns vídeos em suas redes sociais falando sobre seu corpo. De biquíni, a ex-dançarina do Faustão revelou suas medidas e falou sobre os rumores de procedimentos estéticos.

Usando um biquíni vermelho estampado e de cabelo preso, Aline exibiu seu corpo extremamente definido, com um tanquinho absurdo. Nas imagens, a atriz revela as medidas de seu corpo. A modelo contou que está com 60 quilos, distribuídos em seus 1,70 e usando manequim 36.

Além disso, Aline garantiu que, mesmo sendo musculosa e pequena, não fez nenhum preenchimento no bumbum. “Não teria problema nenhum em dizer, mas realmente nunca coloquei nada no bumbum”, escreveu a famosa.