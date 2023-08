Vestido inovador, luxo e elegância: sertanejo Matheus Fernandes se casa no Ceará

Sertanejo Matheus Fernandes se casa no Ceará; vestido da noiva chamou a atenção dos fãs

O cantor Matheus Fernandes se casou nesta segunda-feira, 28, com a influencer Tamiris Dias em uma cerimônia encantadora e luxuosa realizada em Fortaleza, capital do Ceará. Os dois oficializaram a união na presença de amigos e convidados.

A celebração aconteceu no final da tarde para aproveitar a luz natural do litoral cearense. Vários famosos foram convidados e apareceram com looks poderosos. Após o "sim", o cantor compartilhou as fotos ainda no altar.

"Pra sempre, nós", disse o casal ao exibir as fotos do "sim". Para a ocasião, a influenciadora apostou em um vestido branco sem alças e sem mangas com bordado na parte frontal e um drapeado. A peça clássica chamou a atenção dos convidados.

Nas redes sociais, vários fãs deixaram mensagens de carinho para o casal. "Felicidades! Deus abençoe vocês", comentou um. "Que casamento", disparou outro. "Foi épico, chique, deslumbrante e emocionante", disse um dos convidados.

Muito querido pelos fãs e pelos colegas da música, Matheus Fernandes estourou em todo o país há dois anos com o hit Baby, Me Atende, parceria que ele gravou ao lado do cantor Dilsinho.

Veja:

VEM CASAMENTO AÍ?

