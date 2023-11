Veja a foto do bolo de aniversário da cantora Alcione

Alcione completa 76 anos com festa de aniversário luxuosa e bolo decorado estiloso

A cantora Alcione comemorou o seu aniversário 76 anos de vida em grande estilo! A nova data foi celebrada em uma festa com a presença dos amigos e familiares na noite de terça-feira, 21, e a mesa do bolo chamou a atenção.

A festa teve a decoração nas cores verde e rosa e com vários detalhes encantadores. O bolo de aniversário contou com três andares e foi decorado com flores de açúcar na cor rosa.

“Viva a Marrom! Viva Alcione!”, escreveu a equipe dela na legenda do post no Instagram com o vídeo do Parabéns.

Alcione tem 50 anos de carreira

Em 2022, Alcione completou seus 50 anos de carreira e refletiu sobre a sua trajetória em entrevista na Revista CARAS. "Penso que essa foi uma escolha certa porque cantar é o meu ofício, o que sempre quis! Poderia fazer outras coisas, trilhar outros caminhos, mas só me realizaria mesmo fazendo o que faço. Amo cantar, e ainda me pagam pra isso!", disse ela, e completou: "Trabalhei pra conquistar meu espaço, mostrar meu canto. Temos desejos, anseios, trabalhamos pra realizar nossos objetivos. Mas nunca se sabe aonde poderemos ou iremos chegar".

Então, ela contou sobre ser um exemplo de mulher negra. "Acho que é importante termos em quem nos espelhar. Antigamente, as crianças negras não tinham uma boneca preta e nem viam protagonistas negros nas telas da TV ou do cinema. Hoje, acho que posso ter me tornado um símbolo para algumas dessas mulheres e artistas porque, graças a Deus, sou uma pessoa vitoriosa. Mas acho que não é apenas por conta do sucesso. Elas sabem identificar atitudes e comportamentos", afirmou.

Por fim, a cantora contou sobre os sonhos para o futuro. "Sempre tenho planos e projetos, e terei sempre! Atualmente, eu estou focada na retomada das turnês e no lançamento do álbum gravado no Theatro Municipal do Rio. Aliás, um momento lindo e inesquecível que também ficará registrado na minha história. É mais um sonho antigo que foi realizado", afirmou, e continuou: "Espero continuar com a mesma disposição e alegria para continuar cantando para o povo do meu País. O resto é lucro!".