Veja as fantasias dos famosos em segundo dia de festa da filha de Viih Tube

Segundo dia do festival da filha de Viih Tube e Eliezer tem festa com fantasia temática e looks criativos; confira as escolhas dos famosos

Viih Tube e Eliezer continuam a estimular a criatividade dos convidados no segundo dia do festival ‘Mundo da Lua’, em comemoração ao primeiro aniversário da filha, Lua Di Felice. Após a festa do cabelo maluco, os participantes soltaram a imaginação em uma festa a fantasia com a temática de animais neste sábado, 13.

Os pais da pequena Lua, Viih Tube e Eliezer, foram os primeiros a chegar no evento, já vestidos a caráter. A influenciadora escolheu um look de abelhinha, enquanto o ex-brother se destacou como vagalume, incluindo uma almofadinha com luz no bumbum. Combinando com a temática dos papais, Lua encantou como borboletinha, usando um vestido rosa fofíssimo e asinhas nas costas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Larissa Manoela, que voltará aos palcos especialmente para a festinha da bebê, também escolheu uma fantasia de borboleta assim como a pequena. Seu marido, o ator André Luiz Frambach, elegeu um look mais discreto, mas combinou as cores com a esposa, usando uma camiseta estampada com borboleta. Eles posaram juntos com a aniversariante:

Campeã de A Fazenda, Jaqueline Groshaski, escolheu um conjuntinho marrom e complementou o visual com orelhinhas de cachorrinho ao lado da filha, Bella Groshaski. Enquanto isso, a ex-participante do Big Brother Brasil, Flay, optou por um look all white sem temática, mas levou o filho Bernardo vestido a caráter, com uma fantasia de elefantinho.

Por outro lado, Lucas Rangel se jogou na temática e pintou o rosto para se fantasiar de sapa ao lado do namorado, Lucas Bley. Já a influenciadora digital Thaynara OG escolheu um vestido justo com estampa de zebrinha, entrando no clima do evento sem necessariamente usar uma fantasia.

Vale mencionar que além das fantasias dos convidados, a festinha de Lua di Felice também ganhou uma decoração criativa. O evento, organizado para receber cerca de 400 convidados, foi decorado com diversas borboletas violinistas, um jardim encantado, fadas e um palco para as atrações do dia se apresentarem; veja detalhes da decoração.

Primeiro dia do ‘Mundo da Lua’ teve ‘Cabelo Maluco’:

Lua di Felice, que completou seu primeiro ano de vida na última terça-feira, 9, terá a data especial celebrada em um resort em São Paulo durante três dias: 12, 13 e 14 de abril. O primeiro dia foi marcado com o tema 'Alice no País das Maravilhas' e contou com a presença de diversos famosos, que aderiram ao 'cabelo maluco' como fantasia.

Na ocasião, a herdeira dos ex-BBBs apareceu como Alice, Viih Tube como Rainha Vermelha e Eliezer como Chapeleiro Maluco. A cantora Pocah apareceu com dois coques em seu cabelo, finalizado com embalagens de bala, ao lado de sua filha, Vitória, de 8 anos, que apostou em maria chiquinhas e um lindo ursinho de pelúcia nos fios; confira os cliques.