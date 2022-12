Ticiane Pinheiro manda presente para Cesar Tralli nos estúdios da Globo

Enquanto estava trabalhando na Globo, Cesar Tralli foi surpreendido com presente romântico de Ticiane Pinheiro. Veja a foto!

O apresentador Cesar Tralli fez aniversário nesta sexta-feira, 23, e ganhou várias homenagens dos amigos e familiares. Após ganhar um bolo da equipe do Jornal Hoje, ele também foi surpreendido com um presente enviado por sua esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro , para o seu local de trabalho na Globo.

Ticiane mostrou todo o seu romântico ao mandar um lindo buquê de rosas vermelhas para o maridão enquanto ele estava trabalhando. Nas redes sociais, Tralli mostrou a foto segurando o buquê nos bastidores da Globo e com um sorriso no rosto. “Presente da minha mais bela flor: Ticiane Pinheiro. Te amo”, disse ele. E ela respondeu: “Te amo, meu amor!”.

Vale destacar que um buquê de flores como o que Tralli ganhou custa mais de R$ 250 em floriculturas de São Paulo. Tralli e Pinheiro são pais de uma menina, Manuela.

Cesar Tralli revela o que leva na marmita para a Globo

Em participação no Altas Horas, o apresentador Cesar Tralli (51) contou que sempre leva uma marmita para o estúdio da Globo.“Almoço no trabalho, trago a minha marmita. Eu sou o rei da marmita na Globo. Eu já sou famoso pela marmita. Geralmente é uma bela salada, bem variada, e um peixe ou uma carne, alguma coisa assim, para dar uma energia. Às vezes tem um arroz integral...”, disse ele durante a conversa no palco.

Logo depois, ele contou que já avisa durante o jantar em casa que vai guardar um pouco da comida para levar na marmita. “O que vai sobrando [da refeição em casa], eu falo: 'guarda para a minha marmita. Eu vou congelar!'. Eu vou fazendo o estoque. De vez em quando eu abro o congelador e falo: 'eita, tá faltando marmita'. A salada eu faço à noite, coloco no potinho e já coloco na lancheira. De manhã, quando eu acordo, eu pego a proteína”, declarou.