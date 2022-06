Ticiane Pinheiro celebra o seu aniversário de 46 anos com festão

A apresentadora Ticiane Pinheiro reuniu amigos e familiares na sua festa de 46 anos

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 16h47

No próximo dia 16, Ticiane Pinheiro completa 46 anos de idade, porém o clima de festa já está no ar!

Na última sexta-feira, 10, a apresentadora do Hoje em Diareuniu os seus amigos e familiares em um festão em São Paulo.

Pelas redes sociais, os convidados mostraram como foi a comemoração do novo ciclo da artista, que contou com karaokê, dança e momentos fofos com as filhas. Rafa Justus (12) ainda soltou a voz ao lado da mãe ao som de Evidências.

A decoração contou com muitas flores e um bolo vermelho. Já no look, Tici apostou em um terninho laranja.

Ana Hickmann (41) foi uma das convidadas da festa e também usou as redes sociais para se declarar a amiga. "Amiga e irmã que a vida me deu de presente. @ticipinheiro você merece os maiores e melhores presentes desse mundo!!! Feliz aniversário antecipado!!! Te amo!!!!!", escreveu ela.

CONFIRA AS FOTOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE TICIANE PINHEIRO