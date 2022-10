Tata Werneck rebate críticas sobre o vestido de aniversário da filha: "Mas já tão falando mal!"

Nas redes sociais, a humorista Tata Werneck rebateu a crítica de um seguidor que questionou sobre o visual de Clara Maria

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 13h23

Nesta segunda-feira, 24, o vestido usado por Clara Maria (03) em sua festa de aniversário deu o que falar nas redes sociais! Para celebrar mais um aninho de vida da filha, Tata Werneck (39) e Rafael Vitti (26), realizaram uma festa luxuosa no último fim de semana.

Mas, o que realmente chamou atenção dos internautas, foi o visual despojado de Clara Maria."Sempre fico triste em ver criança adultizada. Criança tem que ser criança e ponto. Olha a carinha da Clara Maria, com a bochecha rosada e o cabelo bagunçado de quem se divertiu no aniversário! Sinal claro de uma mãe que não usa filha pra engajar na internet", declarou um seguidor.

Imediatamente, a mãe coruja não se conformou com o comentário do internauta e saiu em defesa da filha. "Mas já tão falando mal de nossas roupas. Caca se divertindo demais! A gente também! Criança tem que brincar. Eu fiquei descalça em menos de 15 min e um tombo", avisou ela.

Tata Werneck, impressiona os internautas ao surgir em um vídeo com a filha

Recentemente,Tata Werneck (39) compartilhou com os seguidores um registro divertido na companhia da filha, Clara Maria (03). As imagens chamaram a atenção dos seguidores pelo tamanho da menina, fruto do casamento da apresentadora com Rafa Vitti (26).

Tata Werneck rebate críticas sobre vestido da filha: