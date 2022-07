Tadeu Schmidt comemora aniversário de 18 anos da filha com festa luxuosa

Laura, a filha caçula de Tadeu Schdmit, completou 18 anos e comemorou com um festão

CARAS Digital Publicado em 02/07/2022, às 14h16

Laura Schmidt comemorou seu aniversário de 18 anos com uma festa luxuosa nesta sexta-feira, 1.

A comemoração da filha caçula de Tadeu Schmidt (47) não ocorreu no dia de seu aniversário, dia 8 de junho, mas mesmo assim foi muito especial.

Nas redes sociais, o apresentador compartilhou algumas fotos da festa e falou sobre a alegria de poder festejar mais um ano da herdeira ao lado dos familiares e amigos.

"Viva!!!! Laura 18!!! Agora, a festa saiu!!! Não foi no dia do seu aniversário por uma série de imprevistos… Mas foi agora, com mais gente querida reunida. Adorei! Que turma mais animada! Todo mundo dançando e cantando de maneira contagiante! Que astral! Que noite legal! Você merece muitas festas, minha lindona!!! Você merece ser muito feliz!!!", afirmou ele.

Schmidt ainda contou que Laura usou o vestido de sua festa de 15 anos. "Parabéns!!! Detalhe: ela fez questão de usar o mesmo vestido da festa de 15 anos. Não é fofa? Só precisou fazer uns ajustezinhos porque a menininha agora é um mulherão", revelou.

Em seguida, o apresentador brincou sua uma situação que aconteceu na hora de cantar o 'parabéns pra você'. "Ah… Só uma dúvida… Não entendi aquela história do "com quem será... Me explica, depois, Loloca? #festa #18 #18anos #festade18anos", completou ele.

Vale lembrar que Tadeu também é pai de Valentina, de 20 anos. As duas meninas são fruto de seu relacionamento com Ana Cristina.

Confira as fotos da festa luxuosa da filha de Tadeu Schmidt: