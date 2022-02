Na mesma casa, Tadeu Schmidt celebra aniversário da filha à distância: ''A gente queria que fosse mais próximo''

Apresentador do BBB 22, Tadeu Schmidt mostra comemoração do aniversário de 20 anos da filha, Valentina, com a família

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 10h30 - Atualizado às 11h12