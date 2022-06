Tadeu Schmidt comemora 18 anos da caçula e se declara: ''Sensação de missão cumprida''

Apresentador Tadeu Schmidt presta linda homenagem para a filha mais nova, Laura, e revela apelidos da jovem ao recordar BBB 22

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 11h57

Dia de festa na casa de Tadeu Schmidt (47)! Nesta quarta-feira, 08, uma das filhas do apresentador do Big Brother Brasil está completando mais um ano de vida!

Nas redes sociais, o pai coruja fez questão de deixar uma linda homenagem para a herdeira Laura, fruto de seu casamento com Ana Cristina Schmidt.

Em seu feed no Instagram, o jornalista postou um clique em que aparece com a jovem no quarto Lollipop, da edição deste ano do reality da TV Globo, e revelou que esse é o apelido de Laura.

"Parabéns, Lóli! Neste 8 de junho, minha Loli faz 18 anos! DE-ZOI-TO! Minha caçulinha já é maior de idade! Que orgulho eu sinto de você! Olhar pra você me dá a sensação de missão cumprida como pai. Você é maravilhosa em todos os quesitos que mais importam", começou escrevendo.

Na sequência, o artista brincou ao recordar que o quarto no BBB 22 teve todos os participantes eliminados. "Minha Laura! Já teve tantos apelidos ao longo do tempo… Hoje, o que mais uso é Loloquinha! Mas também rola Loloca, Loló, Loli, Lolipop… Pronto! Você é a maior prova de que Lolipop pode ser sinônimo de vitória! Não poderia ter cenário melhor pra foto deste ano! Parabéns, meu amor! Você merece o mundo!", declarou ele.

Vale lembrar que Tadeu e Ana também são pais de Valentina, de 19 anos.

Tadeu Schmidt faz desabafo no 'Dia da Liberdade de Imprensa'

Na terça-feira, 07, foi celebrado o Dia da Liberdade de Imprensa e Tadeu Schmidt usou suas redes sociais para falar sobre a profissão."Quando eu fiz faculdade de jornalismo, eu não tinha a exata noção... Na verdade, eu só pensava em ter um emprego e seguir uma carreira. Hoje, eu tenho outra visão. A cada dia que passa, tenho mais orgulho da profissão que segui. Minha saída para o entretenimento não muda em nada esse sentimento. Uma imprensa livre e forte é fundamental para uma sociedade saudável!", disse o jornalista.

