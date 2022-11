Sheron Menezzes mostra os detalhes da festa de aniversário do filho, Benjamin

A atriz encantou os fãs ao mostrar os detalhes do aniversário de cinco anos do filho, Benjamin

CARS Digital Publicado em 01/11/2022, às 19h18

Nesta terça-feira, 1, Sheron Menezzes (38) dividiu com os seguidores das redes sociais um vídeo mostrando os detalhes da festa de aniversário do filho, Benjamin, fruto de seu relacionamento com Saulo Bernard.

O menino completou cinco anos de vida, e para comemorar a data especial ganhou uma festa com o tema da Família Madrigal, personagens do filme da Disney, Encanto. Para o evento, o aniversariante surgiu fantasiado como o personagem Bruno, que vivia escondido entre as paredes da Casita após sua família não aceitar que ele tinha visões sobre o futuro.

No vídeo publicado no feed do Instagram, Sheron mostrou a decoração da festa e também os docinhos. Além disso, ela ainda compartilhou imagens do filho brincando ao lado dos convidados e dos personagens do filme. A atriz ainda aproveitou o registro para falar sobre como estava grata por todas as pessoas que tornaram o dia de Benjamin ainda mais especial.

"Ensino meu filho a ser grato as pessoas que nos fazem bem… que nos querem bem… e assistir essas imagens enche meu coração de alegria. Ver meu passarinho feliz é o que recarrega minhas baterias… Obrigada equipe incrível! Desejo que levem essa alegria a tantos outros passarinhos que voam por ai! Então, aí vai um video cheio de amor pra alegrar esse fim de tarde chuvoso no Rio…", escreveu ela na legenda da publicação.

Confira o vídeo da festa de aniversário do filho de Sheron Menezzes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!