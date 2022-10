Sheron Menezzes comemora 5 anos do filho e compartilha álbum de fotos nas redes sociais

Benjamin, filho de Sheron Menezzes, escolheu o tema do filme “Encanto” para a comemoração dos seus 5 anos e encantou os seguidores da mamãe

CARAS digital Publicado em 28/10/2022, às 14h23

Sheron Menezzes (38) e seu marido Saulo Bernard, resolveram comemorar o aniversário de 5 anos do filho, Benjamin, ao estilo da Família Madrigal, personagens do filme da Disney “Encanto”.

De acordo com Sheron, o menino decidiu, de última hora, pelo tema e decidiu que seria o tão falado Tio Bruno. Nas fotos compartilhadas na rede social da atriz, Benji aparece caracterizado de Bruno e muito feliz com a festinha que ganhou.

“Um mês antes da sua festa, para o meu desespero, Benji resolveu mudar o tema e escolheu a Família Madrigal! Estava apaixonado pelo Bruno, sim meu filho é surpreendente, o Bruno! O tio excluído, que salva a família!!!! E assim ele quis viver seu dia! Sorte a minha ter um filho tão incrível que me salva dessas loucuras da vida todos os dias…” disse a mamãe orgulhosa.

Sheron Menezzes muda de visual e aparece deslumbrante para viver nova personagem

Nas fotos da comemoração Sheron já aparece com seu visual novo, feito para viver mais uma personagem, a Sol, que faz parte da nova novela das sete, ‘Vai na fé’, a produção da TV Globo que vai substituir ‘Cara e Coragem’, em janeiro de 2023.

A atriz, que já falou sobre as gravações dos primeiros capítulos da novela em suas redes sociais, também expressou que está muito satisfeita com o novo visual: “Eu voltei para dizer que eu não estou sabendo lidar com esse cabelo, eu estou muito gata, sério!”, disse em seus stories. Ela também publicou o processo de transformação e escreveu: “Mudanças boas me agradam… and I Feel Good!”