'Eu estou muito gata!', diz Sheron Menezzes após mudança de visual

Sheron Menezzes muda de visual para viver nova personagem e deixa seguidores babando

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 14h57

A atriz Sheron Menezes (38) compartilhou através das redes sociais, nesta terça-feira, dia 25, a mudança de visual que fez para viver uma nova personagem. Sheron alongou e clareou as madeixas para viver a personagem Solange (Sol), que faz parte da nova novela das sete, ‘Vai na fé’, a produção da TV Globo que vai substituir ‘Cara e Coragem’, em janeiro de 2023.

Além de publicar um vídeo que mostra todo o processo, a atriz também falou nos seus stories sobre a gravação das primeiras cenas da novela: “Ontem foi meu primeiro dia de gravação da novela... estou muito feliz! Nasceu e eu já estou louca pra mostrar tudo pra vocês, mas eu estava tão tensa que nem eu nem vim aqui contar.” Ela também mostrou estar muito contente com o novo visual: “Eu voltei para dizer que eu não estou sabendo lidar com esse cabelo, eu estou muito gata, sério!”, expressou a atriz.

Sheron Menezes emociona seguidores e celebra aniversário do filho

Na última quarta-feira, dia 19, Sheron comemorou o aniversário de 5 anos do filho Benjamin e publicou um relato que emocionou os seguidores. No vídeo a atriz relembra o dia do nascimento do filho e escreve: “Não consigo explicar a mistura de sentimentos, sensações e emoções que tomam conta de mim todo dia 19 de outubro há 5 anos… só um vídeo explica… ESSE! E por isso sempre será meu vídeo preferido, e por isso continuo postando ele nesse dia… O MOMENTO!!! Aquele exato momento em que tudo mudou… e continua mudando a cada dia… Meu corpo, meus hábitos, minha maneira de pensar, de agir e reagir… minha relação com as pessoas, com o mundo e com o trabalho… tudo mudou por esse gurizinho.”

Sheron ainda agradeceu e se declarou para o filho: “Benji, eu te agradeço por poder ser sua mãe… eu eu me esforço e esforçarei sempre pra ser a melhor mãe que posso ser pra você. Te amo daqui até a lua indo e voltando pra casa 1000 vezes.”