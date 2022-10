Sheron Menezzes emocionou a web ao celebrar o aniversário do filho, Benjamin: "Tudo mudou por esse gurizinho!"

O filho de Sheron Menezzes está completando 5 anos e ganhou uma linda homenagem da mãe

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 13h20

Nesta quarta-feira, 19, Sheron Menezzes (38) está comemorando o aniversário de 5 anos do filho Benjamin. Em seu perfil no Instagram, a mãe coruja compartilhou um lindo vídeo em que relemba o nascimento do filho.

Na legenda da postagem, a atriz falou sobre como sua vida se transformou depois que virou mãe de Benjamin.

"Não consigo explicar a mistura de sentimentos, sensações e emoções que tomam conta de mim todo dia 19 de outubro há 5 anos… só um vídeo explica… ESSE! E por isso sempre será meu vídeo preferido, e por isso continuo postando ele nesse dia… O MOMENTO!!! Aquele exato momento em que tudo mudou… e continua mudando a cada dia… Meu corpo, meus hábitos, minha maneira de pensar, de agir e reagir… minha relação com as pessoas, com o mundo e com o trabalho… tudo mudou por esse gurizinho". declarou a artista.

A atriz ainda comentou sobre o sentimento de ser mãe. "Ser mãe é aprendizado constante e ser mãe do Benji é receber amor em looping, é se emocionar com a sensibilidade, carinho e inteligência desse passarinho! Eu me tornei outra e me tornei completa nesse dia aí! Quando ele veio pros meu braços e entendi que pra ser uma eu precisava ser duas de mim", continuou.

Para finalizar a declaração, Sheron se declarou para o filho. "Benji, eu te agradeço por poder ser sua mãe… eu eu me esforço e esforçarei sempre pra ser a melhor mãe que posso ser pra você. Te amo daqui até a lua indo e voltando pra casa 1000 vezes".

Encantados com a publicação, os seguidores também deixaram mensagens de felicitações para o garoto. "Viva o Benji. Uma vida cheia de saúde, alegria e amor", desejou uma internauta. "Parabéns pro nosso bebê carinhoso! E parabéns pros papais que se dedicam tanto a criá-lô no caminho do bem", disse outra. "Que lindo! Muita saúde!", falou uma fã.

Confira o vídeo que Sheron Menezzes fez para celebrar o aniversário do filho, Benjamin: