Sertanejo Edson e Deia Cypri celebram o aniversário de 3 anos da filha, Bella

O casal Edson e Deia Cypri prepararam uma festa temática para comemorar mais um ano de vida da herdeira, Bella

No último domingo, 22, o sertanejo Edson e a apresentadora Deia Cypri celebraram o aniversário de 3 anos da filha, Bella.

Com uma festa temática, o casal se divertiu ao lado de amigos e familiares em Indaiatuba, no interior de São Paulo, com a chegada do novo ciclo da herdeira.

Com um look roxo, a aniversariante curtiu cada momento preparado pelos papais corujas e esbanjou muita fofura e um carisma único durante a festa.

"Eu fiquei muito feliz, muito emocionado com a festa da Bella, um dia mágico e maravilho, onde tudo que a gente sonhava em entregar pra ela, pra ver o rostinho de alegria dela, pra ver a felicidade dela, a gente conseguiu junto com os parceiros. E foi emocionante, confesso que eu chorei na hora do teatro que contou a nossa história ali, foi tudo maravilhoso, poder ver o brilho no olhinho dela, foi um presente. Foram dois anos de espera por conta da pandemia, não conseguimos fazer festinha de um ano dela, mas papai do céu abençoou e nesses dois anos a gente pode proporcionar no terceiro aniversário de vida dela. Ficará marcado pra sempre minha vida", declarou o cantor.

A mamãe também se derreteu pelo evento tão esperado. "Estou extasiada com tudo o que a gente viveu ontem. Uma emoção tão grande, tão especial, porque essa festa na verdade nós projetamos para o aniversário de um ano da Bella e quando ela foi fazer um ano de aniversário veio a pandemia. Foi um sonho realizado, que estava dentro do meu coração sempre imaginei cada detalhe para esse momento tão especial para nós. Escolhemos um tema super exclusivo, que contou a nossa história, os preparativos e a chegada do nosso amor maior que é nossa princesa. Conseguimos passar tudo isso em cada detalhe da festa, foi emocionante, especial, tiveram também vários momentos que foram surpresa para nós. Esse dia ficará pra sempre em nossos corações", disse ela.

