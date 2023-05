Roubaram a cena! Deolane Bezerra e as irmãs causam em casamento com looks ousados

Deolane Bezerra e as irmãs apostam em looks com transparência e muita sensualidade; veja

A advogada Deolane Bezerra impressionou os fãs e seguidores nesta quarta-feira (10) ao surgir em um casamento com um look bem ousado ao lado das irmãs . Ela escolheu uma produção impecável e chamou a atenção na cerimônia luxuosa.

"Vamos casar os amigos", disparou ela mostrar o look com um decote generoso que escolheu para a cerimônia que marcou o "sim" do empresário Yugnir Ângelo com a influenciadora Mirella Janis. Depois, ela surgiu em outro clique.

Nele, a advogada apareceu ao lado das irmãs, Dayane Bezerra e Daniele Bezerra. Todas escolheram looks de impacto com muita transparência e sensualidade. "Sempre seremos uma pela outra! Minha vida pela delas", disseram as poderosas na legenda da foto.

Marília Mendonça é homenageada

Um detalhe inusitado acabou roubando a cena no casamento do empresário Yugnir Ângelo com a influenciadora Mirella Janis que agitou João Pessoa na noite desta quarta-feira, 10.

É que durante a festa, os convidados foram surpreendidos por uma homenagem para a cantora Marília Mendonça, que foi noiva do empresário por dois anos. A festa contou com um show do cantor FelipeAraújo. Na hora em que a imagem foi exibida, ele se apresentada com De Quem é a Culpa?, um dos hits da Rainha da Sofrência.

Como é o vestido de Mirella Janis?

A influenciadora digital Mirela Janis impressionou os seguidores das redes sociais ao exibir o vestido de noiva que escolheu para oficializa a união com Yugnir Angelona noite desta quarta-feira, 10, em João Pessoa, na Paraíba.

O vestido da noiva, assinado por Paulo Dolce, custa cerca de R$ 200 mil e possui aplicações de cristais Swarovski. O modelo conta com a tradicional saia bufante, decote de princesa, mangas de renda e um véu com mais de cinco metros. A ruiva ainda usou uma tiara.