Reynaldo Gianecchini compartilha imagens na festa de aniversário de Iza

O ator Reynaldo Gianecchini publicou em suas redes sociais algumas imagens da festa de aniversário da cantora Iza

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 13h49

Neste sábado, 10, Reynaldo Giannechini compartilhou em seu Instagram alguns momentos da festa de aniversário de Iza.

O ator compartilhou uma série de imagens no aniversário da cantora e ainda compartilhou um vídeo do “Parabéns a você” que foi cantado para Iza.

“Ontem foi dia de celebrar essa lindeza, que eu admiro grande”, comentou o ator da série “Bom Dia, Verônica” na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs de Reynaldo adoraram as imagens e celebraram o aniversário de Iza. “Que delícia. Ela merece todas as celebrações”, escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “Que lindos! Ela é maravilhosa! Um talento uma beleza rara”.

Festão!

Ainda neste sábado, 10, quem também compartilhou fotos na festa da dona do hit “Dona de Mim” foi a atriz Grazi Massafera.

“Dia de celebrar a vida! E o novo ciclo dessa Deusa que caminha entre nós, nos presenteia com seu dom e propósito inspirando tantas mulheres. Tenho imensa admiração por ti, Iza. Que honra estar com você e com os seus neste dia. Quanta luz, vibração, pureza, força, potência e felicidade você emana, transborda, esbanja e nos contagia. Que o universo e os anjos estejam sempre atentos, sempre lhe retribuindo”, escreveu Grazi.