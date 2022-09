Iza comemora seu aniversário em festa com a presença de famosos

Grazi Massafera mostra momentos da festa de aniversário da cantora Iza, que completou 32 anos

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 09h29

A cantora Iza celebrou o seu aniversário de 32 anos de vida em grande estilo. Na noite de sexta-feira, 9, ela reuniu os amigos e familiares em uma grande celebração ao longo da madrugada.

A festa contou com muita música e bolo de 4 andares em um local para celebrações. Os momentos da comemoração foram revelados pela atriz Grazi Massafera, que estava entre os convidados.

Nos stories do Instagram, Grazi registrou a alegria da aniversariante durante a festa e ainda fez uma declaração especial para a amiga.

“Dia de celebrar a vida! E o novo ciclo dessa Deusa que caminha entre nós, nos presenteia com seu dom e propósito inspirando tantas mulheres. Tenho imensa admiração por ti, Iza. Que honra estar com você e com os seus neste dia. Quanta luz, vibração, pureza, força, potência e felicidade você emana, transborda, esbanja e nos contagia. Que o universo e os anjos estejam sempre atentos, sempre lhe retribuindo”, escreveu ela.

Grazi Massafera mostra imagens do aniversário de Iza:

