Rafa Brites mostra festa de aniversário de 98 anos da avó: "Inspiração"

A influenciadora digital Rafa Brites prestou uma homenagem especial para a avó nas redes sociais

Rafa Britesusou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua avó, dona Danilla Rebes, que completou 98 anos de vida. Para comemorar a data, a família se reuniu em Porto Alegre, e a apresentadora fez questão de viajar para marcar presença na festa.

No feed do Instagram, a influenciadora digital mostrou os detalhes da comemoração, que contou com música ao vivo. Após cantar os 'parabéns', a aniversariante, que estava toda estilosa para comemorar o novo ciclo, também fez um discurso.

Ao dividir os registros, Rafa homenageou avó. "Bate e volta pra Portinho pra comemorar os 98 da Danilla Rebes, minha vó!! Não importa quão corrida a minha vida esteja, eu sempre dou um jeito... No fundo a gente só corre tanto para poder ser feliz e ter momentos de alegria com quem amamos… O problema é que facilmente esquecemos disso, e o “corre” se torna mais importante, ele vira a prioridade, conquistamos coisas e perdemos vivências, presença, lágrimas e risadas. Obrigada vó por ser essa inspiração para nós", declarou a esposa de Felipe Andreoli na legenda.

Recentemente, Rafa e o marido viajaram para Ibiza, na Espanha, para o casamento do ex-jogador de futebol Ronaldo com a modelo Celina Locks. Eles aproveitaram as miniférias sem os filhos, Rocco, de 6 anos, e de Leon, de 1, e curtiram um passeio de barco.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Rafa Brites exibe resultado de explante de silicone

Na última quarta-feira, 04, a apresentadora Rafa Brites surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar o resultado de seu explante de silicone. A esposa do jornalista Felipe Andreoli ainda abriu o coração sobre sua decisão de remover as próteses dos seios e contou detalhes do pós-operatório.

"Há 2 meses fiz minha cirurgia de explante, o T que virou L e enxerto. Nunca é fácil tomar a decisão de se submeter a anestesia, pós operatório etc... (para as mães acho que pesa mais ainda). Se eu disser que é de boa eu estaria mentindo, o processo é bem delicado e requer muitos cuidados. Ontem voltei às atividades físicas de leve e só agora depois de 60 dias sinto que estou voltando a vida normal. Agora posso dizer que estou tão, mas tão feliz de ter tomado essa decisão", disse ela.