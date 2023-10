Rafa Brites exibe resultado de explante de silicone: 'Processo bem delicado'

Apresentadora Rafa Brites surpreende ao posar com decote para exibir resultado de retirada das próteses de silicone

Na última quarta-feira, 04, a apresentadora Rafa Brites surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar o resultado de seu explante de silicone. A esposa do jornalista Felipe Andreoli ainda abriu o coração sobre sua decisão de remover as próteses dos seios e contou detalhes do pós-operatório.

Através de seu feed do Instagram, Rafa abriu um álbum de fotos dos bastidores da cirurgia. Entre os cliques, a apresentadora exibiu a demarcação na região dos seios antes de remover os implantes, além de aparecer recebendo os cuidados do marido após encarar a mesa de cirurgia, enquanto ainda estava internada no hospital.

Na capa do registro, a comunicadora compartilhou uma selfie em que aparece com um decote para exibir o resultado da operação: “Há 2 meses fiz minha cirurgia de explante, o T que virou L e enxerto”, Rafa celebrou a mudança em sua cicatriz e revelou que precisou passar por uma técnica de reconstrução da pele na região dos seios.

“Nunca é fácil tomar a decisão de se submeter a anestesia, pós operatório etc…. (para as mães acho que pesa mais ainda)”, disse a mãe dos pequenos Rocco e Leon, que são frutos do casamento com Felipe. “Se eu disser que é de boa eu estaria mentindo, o processo é bem delicado e requer muitos cuidados”, ela revelou.

“Ontem voltei às atividades físicas de leve e só agora depois de 60 dias sinto que estou voltando a vida normal. Agora posso dizer que estou tão, mas tão feliz de ter tomado essa decisão”, Rafa comemorou sua recuperação dois meses após passar pelo procedimento e fez questão de agradecer a equipe responsável pela operação.

Nos comentários, alguns dos seguidores da comunicadora ficaram surpresos com a decisão, enquanto outros agradeceram o relato: “Parabéns, fiquei feliz de ver você realizar mais um sonho!’, disse uma admiradora. “Parabéns pela escolha de coragem!”, exaltou outra. “Como eu queria entrar para a turma do explante”, disse mais uma.

O que motivou a decisão de Rafa Brites?

Rafa Brites contou que decidiu remover as próteses de silicone, que colocou aos 20 anos de idade, após mudar algumas percepções: “Na época, era o que eu queria. Amamentei meus dois filhos, nunca tive nenhum tipo de problema, mas mudei meu estilo de vida, hábitos e a maneira que eu percebia o meu corpo", revelou.

"Não venho aqui militar e dizer o que uma mulher deve ou não fazer com o próprio corpo, mas sim entendermos os porquês de nossas decisões. Se for para colocar, tirar, preencher e botocar, que seja por nos amarmos e não por nos odiarmos. Que não coloquemos nossas 'vaidades' à frente da nossa saúde e segurança”, ela revelou após passar pela cirurgia.