Rafa Brites faz explante de silicone: ''Se autoaceitar é um processo quase impossível''

Apresentadora Rafa Brites fala que mudou a relação com seu corpo e passa por cirurgia para retirada de próteses de silicone

A apresentadora RafaBrites usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 10, para publicar um vídeo após passar por cirurgia de explante de silicone. A esposa de Felipe Andreoli falou sobre como sua relação com o corpo mudou ao longo dos anos.

Se recuperando após a retirada das próteses nos seios, a escritora desabafou que mesmo estando no padrão, por anos, não se sentia bem com seu físico e os seios.

"Ao longo do tempo, mudei a relação que tenho com meu corpo. Se autoaceitar é um processo quase impossível para nós, mulheres, e eu, mesmo estando quase no ápice dos padrões estéticos opressores, ainda é rara a vez em que eu me olhe no espelho e não repare em 'algum defeito que deva ser corrigido'. É injusto, exaustivo e triste. E o pior é que tenho consciência que eu, por vezes, ainda contribuo de alguma maneira com o sistema", começou escrevendo.

A coach comentou também sobre a decisão de colocar silicone. Aos 36 anos, Rafa explicou a vontade de desfazer a cirurgia após ter dois filhos, Rocco e Leon.

"Veio a adolescência, as pressões estéticas e os padrões de beleza opressores. Eu muito próxima do padrão, não me sentia feliz. Me olhava no espelho e me julgava. Então, em 2007 decidi colocar prótese de silicone. Na época, era o que eu queria. Amamentei meus dois filhos, nunca tive nenhum tipo de problema, mas mudei meu estilo de vida, hábitos e a maneira que eu percebia o meu corpo".

"Fiz meu explante e estou feliz. Não venho aqui militar e dizer o que uma mulher deve ou não fazer com o próprio corpo, mas sim entendermos os porquês de nossas decisões. Se for para colocar, tirar, preencher e botocar, que seja por nos amarmos e não por nos odiarmos. Que não coloquemos nossa 'vaidades' à frente da nossa saúde e segurança. Pesquise, procure, converse, saiba os prós e contras e principalmente esteja ciente dos riscos", finalizou Brites.

Rafa Brites fala sobre diferença em seu rosto com filtro

Recentemente, a apresentadora e jornalista Rafa Brites decidiu desabafar! Em suas redes sociais, a coach abriu o coração ao falar sobre a liberdade de não usar mais filtros de beleza, contando que, desde fevereiro, tem aparecido de forma mais natural possível para seus seguidores.

“Desde que parei de usar filtro, em fevereiro, é impressionante, você vai se desapegando. Para de usar make, cílios... Tenho aparecido aqui com cara de pós-operatório, com olheira, cagada e inchada. E posso falar? Estou ótima! É muito libertador”, revelou a influenciadora digital.